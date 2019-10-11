Türkiye Genelinde Hava Durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ekim ayının ortalarına gelinirken sıcaklıklar da değişiklik gösteriyor. Hal böyle olunca, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji, Karadeniz kıyılarında aralarında İstanbul'un da bulunduğu iller için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağmurun beklendiği saat aralığını da aktaran MGM, ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.