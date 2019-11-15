Zihinsel engelli genci acımasızca darp ettiler
Kayseri’de 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi’nde çekildiği iddia edilen görüntüde, oyuna alınmadığı için küsen zihinsel engelli bir öğrenci, öğretmeni tarafından tekmelendikten sonra karga tulumba pencereden içeri alındı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yaşanan olayla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Gözümüzden sakındığımız engellilerimize yönelik bu tip davranışları kabul etmemiz mümkün değil. Şiddet ve kötü muamele kimden ve nereden gelirse gelsin kabul edilemez" açıklamasında bulundu.
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