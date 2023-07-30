12 doğal güzellik kesin korunacak

Türkiye'nin dört bir yanındaki doğal güzelliklerin korunması için önemli bir adım atıldı. Bolu, Balıkesir, Erzurum, Mersin ve Sakarya'da doğal sit alanı kapsamına giren 12 yer "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.12 yeri koruma altına alan Cumhurbaşkanlığı kararı dünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara göre kesin korunacak hassas alan olarak tescillenen yerler şöyle sıralandı:"Bolu'nun Seben ilçesindeki Solaklar köyü kaya yerleşimi, Balıkesir'in Marmara ilçesindeki Marmara Adası-Saraylar ile Merkez mevkileri, Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Erzurum Bataklıkları Potansiyel Doğal Sit Alanı, Mersin'in Anamur ilçesindeki Mamure Kalesi, Dragon Çayı ve Pullu Ormanı (MER 18), Aydıncık ilçesindeki Gilindere Mağarası ve Aydıncık Adası, Bozyazı ilçesindeki Arsinoe Antik Kenti (MER 12) ve Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Beşiktaş Vadisi ve Sop Deresi Vadisi."Koruma altına alınan bu yerler arasında en dikkat çekenlerden biri Solaklar Köyü Kaya Yerleşimi. Dağ yamacında 4 katlı mağara yapısının bulunduğu tarihi bölge turizm açısından da büyük önem taşıyor. Erzurum bataklıkları ise yüzlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. 550 metrelik denize açılan Gilindere Mağarası ise sarkıt ve dikitleri ile görsel bir şölen sunuyor.Kesin korunacak hassas alan "kaynak değerlerinin korunması için alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde insanların bölgeye girişlerinin engellendiği, bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel önlemler alınarak korunacak kara, su, deniz alanları" olarak tanımlanıyor.