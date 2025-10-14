Son dakika | Laleli’de 47 milyarlık kara para ağına darbe! 60 şüpheliye gözaltı kararı

Son dakika! MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri, kamera kayıtları ve banka hareketleriyle deşifre edilen şebekenin, Libya başta olmak üzere birçok ülke ile para alışverişini yasadışı ödeme sistemleri üzerinden yönettiği belirlendi.

47 MİLYAR TL'Yİ AŞAN İŞLEM HACMİ

Yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanan örgütün, 47 milyar TL'yi aşan işlem hacmi üzerinden aldığı komisyonlarla 1 milyar 300 milyon TL'den fazla haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Suçtan kazanılan paraların, şirketler üzerinden düzenlenen faturalar ve sahte ticari kayıtlarla yasal gelir gibi gösterilerek sisteme sokulduğu belirlendi.