Laleli'de 47 milyarlık kara para ağına darbe | Video
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde, kara para trafiğine büyük darbe vuruldu. “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tefecilik”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” ve “6493 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, Laleli merkezli bir şebekeye yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Aksaray ve Laleli’de Dağ Grup çatısı altında faaliyet gösteren, kara para aklamaya çalıştıkları iddia edilen 60 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Laleli'de 47 milyarlık kara para ağına darbe | Video 14.10.2025 | 12:52
