1.3 milyarlık vurguna operasyon! O görüntülere SABAH ulaştı

İstanbul'da "Kara Para Aklama" operasyonu düzenlendi. Operasyon MASAK Raporları, BDDK Raporları, gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri, kamera kayıtları ve diğer toplanan deliller ışığında yapıldı.
Operasyonun, Laleli'de bulunan bazı şirket ve kişilere yönelik İkinci Dalga operasyon olduğu ifade edildi. 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği vurgulandı. Söz konusu kişilerin Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldıkları ve yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullandıkları saptandı.
Şüphelilerin 47 milyar liradan fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda bir milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri, elde ettikleri paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt yapma gibi yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı, sisteme sokulan söz konusu suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı tespit edildi.