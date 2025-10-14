1.3 milyarlık vurguna operasyon! O görüntülere SABAH ulaştı

Operasyonun, Laleli'de bulunan bazı şirket ve kişilere yönelik İkinci Dalga operasyon olduğu ifade edildi. 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği vurgulandı. Söz konusu kişilerin Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldıkları ve yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullandıkları saptandı.