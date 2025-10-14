1.3 milyarlık vurguna operasyon! O görüntülere SABAH ulaştı

İstanbul’da düzenlenen “Kara Para Aklama” operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen 60 şüphelinin bir milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettiği saptandı. Operasyonun görüntülerine SABAH ulaştı.