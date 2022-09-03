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Giriş Tarihi: 3.9.2022 12:26 Son Güncelleme: 3.9.2022 13:08

13 milyon 900 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda 13 milyon 900 bin kaçak makaron ve 4 milyon 425 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
13 milyon 900 bin kaçak makaron ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 13 milyon 900 bin makaron, 4 milyon 425 bin doldurulmuş sigara, 1 otomatik sigara dolum makinesi, 90 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

13 milyon 900 bin kaçak makaron ele geçirildi | Video

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13 milyon 900 bin kaçak makaron ele geçirildi
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