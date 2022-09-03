13 milyon 900 bin kaçak makaron ele geçirildi | Video

Adana'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda 13 milyon 900 bin kaçak makaron ve 4 milyon 425 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 13 milyon 900 bin makaron, 4 milyon 425 bin doldurulmuş sigara, 1 otomatik sigara dolum makinesi, 90 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.