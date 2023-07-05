15 Temmuz kahramanı Gülşah Güler şehit düşmeseydi nişanlanacaktı

Gülşah, Ağrı'da görev yapan özel harekatçı arkadaşıyla nişanlanmaya hazırlanıyordu. Meslektaşı olan arkadaşı terör saldırısında yaralanıp gazi olunca nişan ertelendi. Yeniden nişan tarihi belirleyecekleri sırada ise bu kez 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı ve FETÖ'cü hainler sevenleri ayırdı. Gülşah'ın şehit olduğu yıl doğan yeğeni Gülşah ise 7 yaşında girdi.
ŞEHİTLİK SANKİ İÇİNE DOĞMUŞTU
Özel Harekatın cesur polislerinden Gülşah Güler, 15 Temmuz öncesi ailesiyle bayramda görüştü. Annesi Emine Güler'e "Anne bak göreceksin beni bütün Hatay duyacak. Ben şehit olacağım" dedi. Annesinin "Kızım öyle söyleme" demesi üzerine "anne bundan büyük mertebe mi var" dedi. Gülşah'ın ailenin gözbebeği olduğunu söyleyen anne Emine Güler; "Şehitlik sanki kızımın içine doğmuştu. Bizlere ve arkadaşlarına şehit olacağını söylerdi. O babasının kara kızıydı. Dediği gibi de oldu adını herkes duydu o güzelliğini herkes gördü. Özel harekattan asla ayrılmam derdi" dedi.
MESLEKTAŞI GAZİ OLUNCA NİŞAN ERTELENDİ
Şehit Komiser Yardımcısı Gülşah Güler, kendisi gibi Özel harekat polisi olan ve Ağrı'da görev yapan arkadaşıyla nişan yapmaya hazırlanıyordu. Nişan tarihi belirleyeceklerdi ancak Gülşah'ın erkek arkadaşı terör operasyonunda başına isabet eden şarapnelle yaralanarak gazi oldu. Sonrasında ise tekrar nişan tarihi belirleyecekleri sırada darbe girişimi yaşandı. Hainlerin Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na attığı bomba Gülşah Güler'i sevdiğinden de kopardı.
SON SÖZÜ "BENİ MUŞGUL ETMEYİN BURASI KARIŞIK" OLDU
15 Temmuz akşamı saat 20.00 sıralarında Gülşah ile son kez görüştüğünü belirten anne Emine Güler, "Gülşah bana telefonda daireye geçeceğim sizi sonra ararım dedi. Bu sırada Marmaris'te tatildeydik. Gülşah da bir hafta sonra yanımıza gelecekti. Gülşah'la görüştükten kısa süre sonra yazlığımızın bulunduğu yere yakın bir yere helikopterler inip kalkıyor silah sesleri geliyordu. Önce ne olduğuna anlam veremedik. Televizyonu açınca darbe girişiminden haberdar olduk. Hemen Gülşah'ı aramaya başladık. Ağabeyi ve kız kardeşine 'burası karışık telefonumu meşgul etmeyin'demiş. Ancak bir daha kızım Gülşah'a ulaşamadık. Ankara'ya gittiğimizde Gülşah'ın şehit düştüğünü öğrendik" diye konuştu.
"ALLAH BİZDEN BİR GÜLŞAH ALDI BİR GÜLŞAH VERDİ"
Gülşah'ın ismi şehit olduktan 5 ay sonra dünyaya gelen yeğenine verilmişti. Gülşah'ın yeğeni büyüdü ve artık 7 yaşında. İlkokula başlayacak olan Gülşah Güler, bayramda halasının Kırıkhan şehitliğindeki mezarını ziyaret etti.
Anne Emine Güler, "15 Temmuz'dan bir hafta sonra bebeğin cinsiyetinin kız olduğun öğrendik. Ve o anda Allah bizden bir Gülşah aldı bir Gülşah verdi dedik. Torunum halasının adını gururla taşıyacak" dedi.