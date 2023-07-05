15 Temmuz kahramanı Gülşah Güler şehit düşmeseydi nişanlanacaktı

ŞEHİTLİK SANKİ İÇİNE DOĞMUŞTU

Özel Harekatın cesur polislerinden Gülşah Güler, 15 Temmuz öncesi ailesiyle bayramda görüştü. Annesi Emine Güler'e "Anne bak göreceksin beni bütün Hatay duyacak. Ben şehit olacağım" dedi. Annesinin "Kızım öyle söyleme" demesi üzerine "anne bundan büyük mertebe mi var" dedi. Gülşah'ın ailenin gözbebeği olduğunu söyleyen anne Emine Güler; "Şehitlik sanki kızımın içine doğmuştu. Bizlere ve arkadaşlarına şehit olacağını söylerdi. O babasının kara kızıydı. Dediği gibi de oldu adını herkes duydu o güzelliğini herkes gördü. Özel harekattan asla ayrılmam derdi" dedi.