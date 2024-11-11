16 İlde ’KUYU-37’ operasyonları; 270 şüpheli yakalandı







16 ildeki "Kuyu-37" operasyonlarında örgüt üyesi 270 şüpheli yakalandı | Video

Operasyonlarda 43 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 5 adet AK-47 otomatik silah, 2 otomatik silah, 4 el bombası, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve telsiz ele geçirildi. Ayrıca 8 konut, 2 arsa, 1 otomobil, 4 motosiklet ve 19 banka hesabına geçici olarak el konulduğu ifade ederek, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" açıklaması yapıldı.