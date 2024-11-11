Video Yaşam 16 ildeki “Kuyu-37” operasyonlarında örgüt üyesi 270 şüpheli yakalandı | Video
16 ildeki “Kuyu-37” operasyonlarında örgüt üyesi 270 şüpheli yakalandı | Video

16 ildeki “Kuyu-37” operasyonlarında örgüt üyesi 270 şüpheli yakalandı | Video

11.11.2024 | 08:45

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 16 ildeki “Kuyu-37” operasyonlarında örgüt üyesi 270 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik Adana merkezli 16 ildeki "Kuyu-37" operasyonlarında örgütü üyesi 270 şüphelinin yakalandığını belirtilerek şu bilgileri verdi:

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Mersin, Niğde, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırklareli, Batman, Mardin, Muş ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda 83 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten öldürmeye yeşebbüs, kasten yaralama, nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, silah ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, suç üstlenme, özel hayatın gizliliğini ihlal, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret rtme ve kasıtlı olarak kamu malına zarar verme' suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlarda, 43 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet AK-47 otomatik silah, 2 adet otomatik silah, 4 adet el bombası, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve telsiz ele geçirildi. Ayrıca 8 adet konut, 2 adet arsa, 1 adet otomobil, 4 adet motosiklet ve 19 adet banka hesabına geçici olarak el konuldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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