19 yaşındaki Kübra’nın öldüğü kaza soruşturması sil baştan! Mahkeme ailenin itirazını kabul etti





Hız sınırına uyulmadığı çok açık ortada. Bu aşamada toplanan deliller bir iddianame hazırlamaya ve dava açmaya yetecek düzeyde. Savcılık dahil kamu ve güvenlik personeli, bir aylık sürede sistemden silindiği bilinmesine rağmen olay yeri görüntülerini yazılı olarak talep etmedi.