2. lig futbolcusu, akraba kızlarını taciz etti

ÖFKE NÖBETLERİ TEDAVİ EDİLDİ

S.K. ve E.K.'nin 2009 yılından itibaren tacize maruz kaldıkları, ailesinin ise durumu fark edemedikleri ve bu nedenle kardeşlerin psikolojik rahatsızlık yaşadığı tespit edildi. Hastane, yapılan tedavi sonrası savcılığa durumu ihbar etti. Anne Zeyno K., kızı E.'nin halen 15 yaşında, S.'nin ise 11 yaşında olduğunu, son 4-5 yıldır öfke kontrolü problemi yaşadığı için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürdüğünü tedavi olduğunu, burada kızının tedavi sırasında yaşadıkları tacizden haberdar olduklarını anlattı. Baba, kızlarının tedavi görüp iyileşmesini istediğini, bu nedenle akrabasından şikayetçi olduğunu söyledi. Baba, duydukları sonrası kalp krizi geçirdi ve tedavi altına alındı.