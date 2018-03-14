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Son dakika: Mina Başaran ve arkadaşlarının cenazelerinin ne zaman kaldırılacağı belli oldu

İran'da düşen Başaran Holding'e ait jette hayatını kaybeden Mina Başaran ve 7 arkadaşının cenazeleri bugün Türkiye'ye getirildi. Hayatını kaybedenlerin acılı yakınları cenazeleri almak için Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gitti. Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenazelerinin yarın ikindi namazına müteakip Ataköy 5.Kısım caminden kaldırılacağı bildirilirken, üç arkadaşın Edirnekapı Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Zeynep Coşkun'un cenazesinin Bursa'dan kaldırılacağı açıklandı ancak törenle ilgili net bir tarih paylaşılmadı.

Giriş Tarihi: 14.3.2018 15:27 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 15:44
Son dakika: Mina Başaran ve arkadaşlarının cenazelerinin ne zaman kaldırılacağı belli oldu

İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ı ve arkadaşlarını taşıyan özel uçak, bekarlığa veda partisi için gittikleri Dubai'den dönerken İran üzerinde bilinmeyen bir nedenle düşmüş, uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetmişti.

3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından bugün, 12.10'da, askeri nakliye uçağıyla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne getirilen cenazeler apronda acılı ailelere teslim edildi.

Ailelerin, bugüne kadar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen 8 yakın arkadaşın cenaze törenlerini birlikte yapmak istediği ifade edilmişti. Ancak alınan son bilgilere göre, Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenazelerinin yarın ikindi namazına müteakip Ataköy 5.Kısım caminden kaldırılacak. Üç arkadaşın cenazeleri daha sonra Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

Kazada hayatını kaybeden Zeynep Coşkun'un cenazesinin Bursa'dan kaldırılacağı açıklandı ancak törenle ilgili net bir tarih paylaşılmadı.

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Son dakika: Mina Başaran ve arkadaşlarının cenazelerinin ne zaman kaldırılacağı belli oldu
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