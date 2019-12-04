Son dakika haberi: Ceren Özdemir'in öldürülmesi hakkında bir kişi gözaltına alındı! 20 yaşındaki Ceren'in son görüntüleri ortaya çıktı...

Tüm Türkiye henüz 20 yaşında bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden Ceren Özdemir'e ağlıyor. Geçtiğimiz haftalarda Isparta'da yaşamını yitiren Güleda Cankel'in ardından bu kez de Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir evinin önünde öldürüldü. Cenaze töreni sırasında acılı anne Gülfer Özdemir'in feryatları herkese duygu dolu anlar yaşattı. Ceren'in babası Yılmaz Özdemir de açıklamalarda bulunurken; "Ablası cinayet zanlısını görüyor, kep var kafasında surat belli değil o sırada da kaçıyor." ifadelerini kullandı. Son dakika bilgisine göre Ceren Özdemir'in son anları güvenlik kameralarına yansıdı...

AA'NIN SON DAKİKA BİLGİSİNE GÖRE; CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİNE İLİŞKİN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

AA'NIN SON DAKİKA BİLGİSİNE GÖRE; CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİNE İLİŞKİN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Ordu'da katledilen Ceren Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!