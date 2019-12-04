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haberi: 'in öldürülmesi hakkında bir kişi gözaltına alındı! 20 yaşındaki Ceren'in son görüntüleri ortaya çıktı...

AA'nın geçtiği bilgisine göre 20 yaşındaki balerin 'in öldürülmesine ilişkin bir kişi gözaltına alındı! Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in cenazesinde anne Gülfer Özdemir'in feryatları yürek burktu: “Keşke kapının önünde bekleseydim, benim çocuğumu gafil avladılar. Benim çocuğumun hiçbir şeyden haberi yokmuş..." Ceren Özdemir'in annesinden son isteği de belli oldu. Sabah saatlerinde gözaltına alınan kurye ise serbest bırakıldı; son dakika haberinin detayları haberimizde! Ceren'in evine doğru giderken kamera kayıtlarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı!

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.12.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 16:27
Son dakika haberi: Ceren Özdemir'in öldürülmesi hakkında bir kişi gözaltına alındı! 20 yaşındaki Ceren'in son görüntüleri ortaya çıktı...

Tüm Türkiye henüz 20 yaşında bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden 'e ağlıyor. Geçtiğimiz haftalarda Isparta'da yaşamını yitiren Güleda Cankel'in ardından bu kez de 'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir evinin önünde öldürüldü. Cenaze töreni sırasında acılı anne Gülfer Özdemir'in feryatları herkese duygu dolu anlar yaşattı. Ceren'in babası Yılmaz Özdemir de açıklamalarda bulunurken; "Ablası cinayet zanlısını görüyor, kep var kafasında surat belli değil o sırada da kaçıyor." ifadelerini kullandı. bilgisine göre Ceren Özdemir'in son anları güvenlik kameralarına yansıdı...

AA'NIN SON DAKİKA BİLGİSİNE GÖRE; CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİNE İLİŞKİN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

AA'NIN SON DAKİKA BİLGİSİNE GÖRE; CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİNE İLİŞKİN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Ordu'da katledilen Ceren Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!

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Son dakika haberi: Ceren Özdemir'in öldürülmesi hakkında bir kişi gözaltına alındı! 20 yaşındaki Ceren'in son görüntüleri ortaya çıktı...
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