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sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşleri ve E Devlet ile 2020 Hac kura çekilişi sonuçları sorgulama!

Hacı adaylarının heyecanla beklediği gün geldi, çattı. Kutsal topraklara giderek hac ibadetini yapmayı hayal eden iki milyonu aşkın kişi bugün sonuçları ile öğrenebilecek. 9 Ocak 2020 Perşembe günü İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda elektronik, noter ve kamuoyu huzurunda yapılacak hac kuraları sonuçları hacumre.diyanet.gov.tr ve bu başlık altından canlı izleyebilirsiniz. Başkanlığı tarafından kuralar çekilmeye başlandığı andan itibaren isim isim bazı kazananlar listesine de buradan ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 ne zaman saat kaçta açıklanacak? E Devlet ile hac kuraları 2020 sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 9.1.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 09:43
Hac kuraları sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Diyanet İşleri ve E Devlet ile 2020 Hac kura çekilişi sonuçları sorgulama!

İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek hac kura çekilişi öncesi heyecan dorukta! Uzun yıllardır kutsal topraklara gitmenin hayalini kurarak başvuruda bulunan birçok vatandaş beklemeye başladı. 9 Ocak 2020 Perşembe Diyanet'in konferans salonunda gerçekleştirilen kura çekilişi sonrası kazanan isimlerin bazılarının listesi de bu başlık altından yer alacak. Öte yandan 2020 e devlet giriş ile sonuçları sorgulama yapmak için de yine detayları inceleyebilirsiniz. Peki, ile 2020 Hac kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? E Devlet giriş ile Kura çekilişi sorgulama nasıl yapılır?

E DEVLET İLE HAC KURALARI 2020 SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 9 Ocak Perşembe günü yapılacak hac kuralaları çekilişi sonrası kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak isimler listesi de açıklanacak. işleminizi de bu sayfa üzerinden yapabileceksiniz.

HAC KURALARI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

HAC KURA SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

10:00'da başlayacak olan hac kuraları çekilişi sonuçları için heyecan giderek artıyor. 2 milyon 298 bin 800 adayın başvurduğu hac kuraları sonuçları için saat verildi.

İşte tüm detaylar;

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Hac kuraları sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Diyanet İşleri ve E Devlet ile 2020 Hac kura çekilişi sonuçları sorgulama!
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