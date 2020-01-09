Hac kuraları sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Diyanet İşleri ve E Devlet ile 2020 Hac kura çekilişi sonuçları sorgulama!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek hac kura çekilişi öncesi heyecan dorukta! Uzun yıllardır kutsal topraklara gitmenin hayalini kurarak başvuruda bulunan birçok vatandaş hac kura sonuçları beklemeye başladı. 9 Ocak 2020 Perşembe Diyanet'in konferans salonunda gerçekleştirilen kura çekilişi sonrası kazanan isimlerin bazılarının listesi de bu başlık altından yer alacak. Öte yandan 2020 e devlet giriş ile hac kuraları sonuçları sorgulama yapmak için de yine detayları inceleyebilirsiniz. Peki, Diyanet İşleri ile 2020 Hac kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? E Devlet giriş ile Kura çekilişi sorgulama nasıl yapılır?

E DEVLET İLE HAC KURALARI 2020 SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 9 Ocak Perşembe günü yapılacak hac kuralaları çekilişi sonrası kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak isimler listesi de açıklanacak. Hac kuraları 2020 sorgulama işleminizi de bu sayfa üzerinden yapabileceksiniz.

HAC KURALARI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

HAC KURA SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

10:00'da başlayacak olan hac kuraları çekilişi sonuçları için heyecan giderek artıyor. 2 milyon 298 bin 800 adayın başvurduğu hac kuraları sonuçları için saat verildi.

İşte tüm detaylar;