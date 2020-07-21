Son dakika! Pınar Gültekin'den acı haber... Kayıp Pınar Gültekin böyle bulundu!

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Son dakika! 'den acı haber... Kayıp Pınar Gültekin böyle bulundu!

Günlerdir aranan 'den acı haber geldi. Sosyal medyada birçok ünlü isim Kayıp Pınar Gültekin'in bulunması için paylaşım yapmıştı. Alınan son dakika haberine göre, Kayıp Pınar Gültekin'in cansız bedenine ulaşıldı. Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu. Pınar Gültekin'in kaybolmadan önce bir kişi ile alışveriş merkezinde oturduğu, ardından da bu kişiyle birlikte buradan ayrıldığı tespit edildi. Gültekin'in en son görüldüğü kişiyi gözaltına alan ekipler, sorgulamak üzere karakola götürdü. Kayıp Pınar'ın ablası yaptığı son açıklamada 'Kardeşim bulunacak, umutluyum' demişti.

DHA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 08:25 Son Güncelleme: 21.7.2020 08:44 ABONE OL
Son dakika! Pınar Gültekin'den acı haber...

Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi 'in cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul'da yaşayan Pınar'a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı.

Son dakika! Pınar Gültekin'den acı haber...

Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla'ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar'ı bulmak için arama çalışması başlattı. 'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.

Son dakika! Pınar Gültekin'den acı haber...

ACI HABER GELDİ

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları özel ekiple çalışmalarını sürdürürken, Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir kadın cesedi olduğu ihbarı geldi. Bölgeye giden ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin 5 gündür kayıp olan 'e ait olduğu tespit edildi.

Son dakika! Pınar Gültekin'den acı haber...

Boğularak öldürüldüğü üzerinde durulan Gültekin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren ekipler, güvenlik kameralarının görüntülerinden 'in kaybolmadan önce bir kişi ile alışveriş merkezinde oturduğu, ardından da bu kişiyle birlikte buradan ayrıldığı tespit edildi. Gültekin'in en son görüldüğü kişiyi gözaltına alan ekipler, sorgulamak üzere karakola götürdü.

Son dakika! Pınar Gültekin'den acı haber...

Pınar'ın en son görüldüğü bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alınmıştı. Jandarma karakolunda endişeli bekleyişini sürdüren ailesine acı haberle sarsıldı. Abla Sibel Gültekin dün yaptığı açıklamada, "Kardeşimin bir yerden çıkıp geleceğine inanıyorum" demişti.

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Son dakika! Pınar Gültekin'den acı haber... Kayıp Pınar Gültekin böyle bulundu!
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