Son dakika haberi: Gözaltına alınan emekli amiraller adliyeye getirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Montrö Bildirisi' başlığı altında yapılan açıklamaya ilişkin gözaltına alınan 10 emekli amiral ek süre talebi için adliyeye getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 emekli amiral, gözaltı sürelerinin 4 gün uzatılması talebiyle adliyeye sevk edildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiralin yayımladığı 'Montrö bildirisi' hakkında, TCK'nın 316/1 maddesinde yer alan 'Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında söz konusu bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek diğer amirallerin imzalamasını sağlayan 10 emekli amiral, geçen pazartesi sabaha karşı Ankara, İstanbul ve Kocaeli'de gözaltına alındı. 4 emekli amiral ise yaşları nedeniyle ifadeye çağrıldı. Gözaltına alınan amirallerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.



4 GÜNLÜK EK GÖZALTI TALEBİ



Ankara Terörle Mücadele Şubesinde sorguları süren emekli amiraller Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal'ın 4 günlük gözaltı süresi doldu. Bunun üzerine emekli amiraller, gözaltı süresinin uzatılması talebiyle Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında el konulan dijital materyallerin çokluğu, buna bağlı incelemelerinin devam ettiği, HTS analiz çalışmalarının sürdüğü, henüz ifadelerinin alınmadığına dikkat çekerek, şüphelilerin üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin de gözönünde bulundurularak gözaltı süresinin yarın sabah 06.30'dan itibaren 4 gün uzatılmasını Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden talep etti. Ayrıca emekli amirallerin, avukatları aracılığıyla serbest bırakılmaları talebinin de reddedilmesi istendi. Emekli amiraller, savcılığın bu talebiyle güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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