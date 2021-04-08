Video Haber Son dakika haberi: Gözaltına alınan emekli amiraller adliyeye getirildi | Video

Son dakika haberi: Gözaltına alınan emekli amiraller adliyeye getirildi | Video

Son dakika haberi: Gözaltına alınan emekli amiraller adliyeye getirildi | Video
08.04.2021 | 18:11

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Son dakika haberi: Gözaltına alınan emekli amiraller adliyeye getirildi | Video 02:26
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Montrö Bildirisi' başlığı altında yapılan açıklamaya ilişkin gözaltına alınan 10 emekli amiral ek süre talebi için adliyeye getirildi.

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