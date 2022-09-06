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Giriş Tarihi: 6.9.2022 11:20 Son Güncelleme: 6.9.2022 11:48

21 milyonluk vurgun! Çaldıklarını 2 bavulla taşıdı

İstanbul Üsküdar’da bir eve giren hırsızlar toplam değeri 21 milyon lirayı bulan lüks saatler ve pırlantaları çalıp kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli Hakan A.(33)’yı yakaladı. Şüphelinin olaydan sonra çaldıklarını iki bavula koyarak kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
21 milyonluk vurgun! Çaldıklarını 2 bavulla taşıdı

Üsküdar Büyük Çamlıca'da 22 Ağustos 2022 tarihinde polise giden O.C. evine giren hırsızların değerli eşyalarını çaldığını söyledi. Mağdur O.C. evine giren hırsızların toplam değeri 1 milyon dolar olan 9 adet saat, 80 bin dolar değerinde 6 karat tek taş yüzük, toplam 10 bin dolar değerinde 5 adet pırlanta yüzük, toplam değeri 1 milyon lira olan 7 adet antika gümüş vazo ile iki adet tablet ve cep telefonu ile muhtelif eşyaların çalındığını söyledi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis bazı güvenlik kameralarının hırsızları görüntülediğini tespit etti.

21 milyonluk vurgun! Çaldıklarını 2 bavulla taşıdı | Video

Görüntülerde bir şüphelinin iki bavula koyduğu eşyalarla yürüyerek park ettiği otomobilinin yanına kadar geldiği görüldü. Burada çaldıklarını bagaja yükleyen şüphelinin sakin tavırlarla olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

HIRSIZIN EVİNDE ANTİKA PARA ÇIKTI

Kimliği tespit edilen şüpheli Hakan A. önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 7 adet kol saati, gümüş vazolar ve 1970 basımı antika banknot paralar ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelinin daha önceden de 19 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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21 milyonluk vurgun! Çaldıklarını 2 bavulla taşıdı
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