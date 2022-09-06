Video Yaşam 21 milyonluk vurgun! Çaldıklarını 2 bavulla taşıdı | Video
21 milyonluk vurgun! Çaldıklarını 2 bavulla taşıdı | Video

21 milyonluk vurgun! Çaldıklarını 2 bavulla taşıdı | Video

06.09.2022 | 11:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

21 milyonluk vurgun! Çaldıklarını 2 bavulla taşıdı | Video 02:26
21 milyonluk vurgun! Çaldıklarını 2 bavulla taşıdı | Video 06.09.2022 | 11:32
Heimlich manevrasıyla kendi hayatını kurtardı | Video 03:00
Heimlich manevrasıyla kendi hayatını kurtardı | Video 06.09.2022 | 10:50
Tarihi batıktaki yıllanmış mühimmat, su altı kamerasıyla görüntülendi | Video 04:10
Tarihi batıktaki yıllanmış mühimmat, su altı kamerasıyla görüntülendi | Video 06.09.2022 | 10:50
Ucuz ev almak isterken 198 bin TL dolandırıldı | Video 00:58
Ucuz ev almak isterken 198 bin TL dolandırıldı | Video 06.09.2022 | 10:44
Motosiklet orta refüje çarptı: 1’i ağır 2 yaralı | Video 02:21
Motosiklet orta refüje çarptı: 1'i ağır 2 yaralı | Video 06.09.2022 | 10:01
Adnan Oktar Davası bozma kararının ardından bugün yeniden görülmeye başlanacak | Video 07:14
Adnan Oktar Davası bozma kararının ardından bugün yeniden görülmeye başlanacak | Video 06.09.2022 | 09:54
Demir makaslı ve silahlı hırsızlık anları kamerada | Video 01:28
Demir makaslı ve silahlı hırsızlık anları kamerada | Video 06.09.2022 | 09:28
Bursa’da lüks otelde yangın paniği | Video 01:00
Bursa'da lüks otelde yangın paniği | Video 06.09.2022 | 08:32
Alevler geceyi aydınlattı, müstakil ev tamamen yanarak kül oldu | Video 03:25
Alevler geceyi aydınlattı, müstakil ev tamamen yanarak kül oldu | Video 06.09.2022 | 08:32
Tuzla Şekerpınar mevkisinde iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı | Video 03:57
Tuzla Şekerpınar mevkisinde iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı | Video 06.09.2022 | 08:31
Lüks otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı | Video 01:28
Lüks otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı | Video 06.09.2022 | 08:31
Karaköy’de tarihi binada yangın paniği | Video 06:27
Karaköy'de tarihi binada yangın paniği | Video 05.09.2022 | 20:45
Samsun’da sağanak yağış...Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 01:33
Samsun’da sağanak yağış...Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 05.09.2022 | 17:58
Ayakkabı atölyesinde patlama: 1 ölü 1 yaralı | Video 01:59
Ayakkabı atölyesinde patlama: 1 ölü 1 yaralı | Video 05.09.2022 | 16:53
Siirt’te tarım aracı devrildi: 1’i ağır 3 yaralı | Video 01:04
Siirt’te tarım aracı devrildi: 1’i ağır 3 yaralı | Video 05.09.2022 | 16:14
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! 5 kilogramı aşkın zehir ele geçirildi | Video 01:06
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 5 kilogramı aşkın zehir ele geçirildi | Video 05.09.2022 | 16:24
Çakmakla girip televizyonu böyle çaldılar… İkisi de yakalandı | Video 00:26
Çakmakla girip televizyonu böyle çaldılar… İkisi de yakalandı | Video 05.09.2022 | 16:23
PKK’nın Yunanistan’daki terör yuvası Lavrion Kampı’ndan yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 08:35
PKK'nın Yunanistan'daki terör yuvası Lavrion Kampı'ndan yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 05.09.2022 | 16:28
Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldüren baba: Çok pişmanım ama tahrik etti | Video 02:49
Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldüren baba: "Çok pişmanım ama tahrik etti" | Video 05.09.2022 | 16:08
Suç makinesi yakalandı! 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kadın yakalandı | Video 00:41
Suç makinesi yakalandı! 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kadın yakalandı | Video 05.09.2022 | 16:08

İstanbul Üsküdar’da bir eve giren hırsızlar toplam değeri 21 milyon lirayı bulan lüks saatler ve pırlantaları çalıp kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli Hakan A.(33)’yı yakaladı. Şüphelinin olaydan sonra çaldıklarını iki bavula koyarak kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Üsküdar Büyük Çamlıca'da 22 Ağustos 2022 tarihinde polise giden O.C. evine giren hırsızların değerli eşyalarını çaldığını söyledi. Mağdur O.C. evine giren hırsızların toplam değeri 1 milyon dolar olan 9 adet saat, 80 bin dolar değerinde 6 karat tek taş yüzük, toplam 10 bin dolar değerinde 5 adet pırlanta yüzük, toplam değeri 1 milyon lira olan 7 adet antika gümüş vazo ile iki adet tablet ve cep telefonu ile muhtelif eşyaların çalındığını söyledi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis bazı güvenlik kameralarının hırsızları görüntülediğini tespit etti. Görüntülerde bir şüphelinin iki bavula koyduğu eşyalarla yürüyerek park ettiği otomobilinin yanına kadar geldiği görüldü. Burada çaldıklarını bagaja yükleyen şüphelinin sakin tavırlarla olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

HIRSIZIN EVİNDE ANTİKA PARA ÇIKTI
Kimliği tespit edilen şüpheli Hakan A. önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 7 adet kol saati, gümüş vazolar ve 1970 basımı antika banknot paralar ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelinin daha önceden de 19 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA