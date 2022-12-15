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Giriş Tarihi: 16.12.2022

22 dedektiflik şirketinde Mossad bağlantısı çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
22 dedektiflik şirketinde Mossad bağlantısı çıktı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinin düzenlediği ve yalnızca SABAH'ın duyurduğu Siyasal ve Askeri Casusluk Operasyonu'nda yeni detaylar ortaya çıktı. İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a 14'ü dedektiflik bürosu, danışmanlık ve özel güvenlik adı altında yine özel dedektiflik faaliyeti yürüten toplam 22 şirket ve serbest olarak dedektiflik yapan kişilerin çalıştığı belirlendi. Bazı şüphelilerin hedef kişileri 2 yıl boyunca takip ettiği, "yakın takip tarifesi" adı altında MOSSAD'dan ödeme aldıkları tespit edildi. Tutuklanan şüphelilerden Özel Dedektifler Derneği Kurucu Başkanı ve Mavi Ay Özel Dedektiflik Şirketi Kurucusu İsmail Yetimoğlu'nun ifadesine SABAH ulaştı. Yetimoğlu ifadesinde casusluk yaptığı iddialarını rededederek, söz konusu kişilerle 2019'da görüştüğünü, ticari olarak kendisine gönderilen umuma açık bazı belgelerin doğruluğunu açık kaynaklardan hukuki yollarla araştırarak söz konusu kişilerle paylaştığını söyledi.

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22 dedektiflik şirketinde Mossad bağlantısı çıktı
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