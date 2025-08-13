SON DAKİKA | Veliaht torundan teyzelerine miras davası! 320 milyonluk servet aileyi ikiye böldü





KİRA GELİRLERİNİ DE ALDILAR



Teyzelerine miras davası açan Siral suç duyurusunda ayrıca, anneannesine ait tüm kira gelirlerinin de Birnur Mermer ve Bilge Gündemir tarafından 2018 ile Sözan Bayrakçı'ya mahkeme kararıyla vasi atanan Kasım 2024 tarihleri arasında gizlice kendi hesaplarına aktarıldığı öne sürdü.