40 yaş üstü erkekler dikkat! Bu kez hedefte siz varsınız! Müstehcen içerikli sitelere…

ARABULUCU OLARAK TANITIP...

Avukat Zeki Oran, bu tür sahte aramaların arttığını vurguladı. Oran, "Son dönemde karşılaştığımız ve çok sayıda şikayet aldığımız bir konu var. Çok profesyonel bir ekip olan dolandırıcılar, vatandaşların kimlik bilgilerine ulaşıyor. Yalnızca kişinin değil, bütün ailenin kimlik, telefon ve iletişim bilgilerine de erişiyorlar. Hedefledikleri grup genelde 45 ile 60 yaş aralığındaki vatandaşlar. Bu kişilere, müstehcen ya da yasaklı sitelere giriş yaptıklarını, bu nedenle haklarında dava açılacağını söylüyorlar. Kendilerini 'uzlaştırmacı' veya 'arabulucu' olarak tanıtıp, belli bir tutar ödemeleri hâlinde davayı kapatabileceklerini ve ailelerine herhangi bir şekilde bilgi verilmeyeceğini belirterek vatandaşları mağdur ediyorlar" dedi.