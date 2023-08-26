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Giriş Tarihi: 27.8.2023

41 yıllık dalgıç denizden çıkamadı

İstanbul'da yaşayan ve 12 yaşından beri dalgıçlık yapan Ahmet Ali Taşpınar (53), 9 gün önce Edirne'nin Enez ilçesinde 'Şahin Tepesi' adı verilen bölgede tüpsüz dalış yaptığı denizden çıkamadı. 9 gündür Taşpınar'ı arama çalışmalarını sürdüren sahil güvenlik ekipleri, zıpkını, dalış yaptığı kıyı şeridinden 1 kilometre açıkta bulundu. Dalmadan önce ailesine, "Eğer akıntıya kapılırsam, olumsuz bir durum olursa Semadirek adası veya Limos, Midilli, Gökçeada'ya doğru yüzeceğim" dediği öğrenilen Taşpınar'ın, Yunan adalarına yüzüp tutuklamış olma ihtimali üzerinde de duruyor. Arkadaşlarının, askeri üs bulunan Semadirek Adası'ndaki Yunan güvenlik birimlerinden bilgi almak isteyince, Yunan askerinin hakaret ve darbına maruz kaldığı öğrenildi.

Mustafa Sait ÖZKAN Mustafa Sait ÖZKAN
41 yıllık dalgıç denizden çıkamadı

Edirne'nin Enez ilçesinde 'Şahin Tepesi' adı verilen bölgede dalış yapmaya giden Ahmet Ali Taşpınar (53), girdiği denizden çıkamadı. Geçtiğimiz hafta cuma gecesinden beri kayıp olduğu ortaya çıkan Taşpınar için sahil güvenlik ekipleri seferber oldu. 12 yaşından beri dalgıçlık yaptığı öğrenilen Taşpınar'ın Yunan adalarına gitme ihtimali olduğu değerlendirilirken, çok iyi bir yüzücü olduğu ve uzun zamandır dalış yaptığı öğrenildi. Taşpınar'ın tüpsüz dalış yaparken 3-4 adet fener, çift lastikli zıpkın ve üzerinde ise siyah renkli mavi parçalı bir yazlık dalgıç kıyafeti bulunduğu öğrenildi.

ZIPKINI 1 KİLOMETRE AÇIKTA BULUNDU

İstanbul'da ikamet eden ve serbest dalış yapmak için Enez'in Vakıfköy mevkisine giden Taşpınar için arama çalışmaları devam ediyor. Arma çalışmalarını Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı yürütüyor. 3 çocuğu olan Taşpınar'ın ailesi deniz kıyısında kurdukları çadırla arama çalışmalarına eşlik ediyor. Geçtiğimiz gün Taşpınar'ın dalış yaparken kullandığı zıpkını, Gülçavuş sahilinden yaklaşık 1 kilometre açıklarında bulundu. Zıpkını bulan, Taşpınar ailesi halen Ali Taşpınar'ın kurtarılması umudunu koruyor.

EĞER AKINTIYA KAPILIRSAM YUNAN ADALARINA YÜZECEĞİM

Taşpınar'ın dalmadan önce ailesine, "Eğer akıntıya kapılırsam, olumsuz bir durum olursa Semadirek adası veya Limos, Midilli, Gökçeada'ya doğru yüzeceğim" dediği öğrenildi. Arama çalışmaları geniş bir alanda halen devam ediyor. Arama kurtarma birimleri Semadirek Adası'nda askeri bir üssün bulunması ve Taşpınar'ın da bu ada sınırlarına yaklaşması üzerine tutuklanmış olabilmesi ihtimali üzerinde de duruyor.

YUNAN ASKERLERİ HAKARET EDİP GERİ ÇEVİRDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre daha önce bölgede kaybolan denizciler, Yunan Sahil Güvenlik birimleri tarafından tutuklanmış, ilerleyen süreçte ise Türkiye'ye teslim edildi. Bu ihtimal üzerine Taşpınar'ın arkadaşları Semadirek Adası'na giderek bölgedeki Yunan askerinden bilgi almak istedi ancak, Yunan askerleri Taşpınar'ın arkadaşlarına hakaret ederek şiddet gösterdi.

UMUDUMUZU KORUYORUZ

Taşpınar'ın oğlu Mevlüt Taşpınar, babalarının çok iyi bir yüzücü olduğunu ve tüpsüz dalış yaptığını söylerken, arama tarama çalışmalarının sonucunda buldukları zıpkının umutlarını arttırdığını belirtti. Taşpınar, "Babamı aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Umudumuzu koruyoruz. İnşallah babamı bulacağız" dedi.

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41 yıllık dalgıç denizden çıkamadı
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