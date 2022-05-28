Türk Hava Yolları’nın emektar kaptanı Ceyhan Yılmazcan 48 yıllık gökyüzü kariyerini noktaladı

Pilot olmak büyük bir şans evet ama Türk Hava Yolları gibi size dünyanın dört bir yanını görme imkanı sunan bir bayrak taşıyıcının pilotu olmak bu şansı daha da özel kılıyor. Pilot olma hayali kuran gençlere bol bol çalışmalarını ve vazgeçmemelerini öneriyorum. Asla ve asla bir gün bile boş bırakamazlar. Kuralları bilmeleri geriyor. Havacılıkta kurallar kanla yazılmıştır. Halihazırda mesleğine devam eden arkadaşlarıma ve tüm Türk Hava Yolları ailesine ise emniyetli uçuşlar diliyorum" dedi.