THY pilotu Ceyhan Yılmazcan 48 yıllık gökyüzü kariyerini noktaladı | Video

Türk Hava Yolları (THY) kaptan pilotlarından Ceyhan Yılmazcan, önceki gün yaptığı İstanbul Hamburg uçuşunun ardından 48 yıllık gökyüzü kariyerini noktaladı. Yılmazcan’a son uçuşunda kendisi gibi pilot olan çocukluk arkadaşı Mehmet Arık’ın oğlu pilot Gökhan Arık eşlik etti.

Airbus 330 filosunda kaptan pilot olarak görev yapan Ceyhan Yılmazcan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrıldıktan sonra 1996 yılında THY'ye katıldı. O dönemde sadece 36 uçağı bulunan THY'de değişik uçak tiplerinde ve VİP filoda uzun yıllar görev yapan Yılmazcan, 48 yıllık aktif uçuculuk hayatını önceki gün gerçekleştirdiği İstanbul- Hamburg-İstanbul uçuşuyla noktaladı.

Son uçuşunda kendisi gibi pilot olan çocukluk arkadaşı Mehmet Arık'ın oğlu pilot Gökhan Arık ile görev yapan ve duygusal anlar yaşayan Yılmazcan, Hamburg dönüşü İstanbul Havalimanı'nda ailesi ve meslektaşları tarafından çiçeklerle karşılandı.

ÜZÜNTÜM BİR DAHA UÇAMAMAK

Hayatının 3 yıl 7 ayına denk gelen 33 bin saatini bulutların üzerinde pilot koltuğunda geçiren Yılmazcan "Bugün gökyüzüne veda ettiğim için üzgünüm ancak geriye dönüp baktığımda emniyet, mutluluk ve sevgi ile tamamlanan 48 yıl gördüğüm için çok mutluyum. Üzüntüm bir daha uçamamak.

Pilot olmak büyük bir şans evet ama Türk Hava Yolları gibi size dünyanın dört bir yanını görme imkanı sunan bir bayrak taşıyıcının pilotu olmak bu şansı daha da özel kılıyor. Pilot olma hayali kuran gençlere bol bol çalışmalarını ve vazgeçmemelerini öneriyorum. Asla ve asla bir gün bile boş bırakamazlar. Kuralları bilmeleri geriyor. Havacılıkta kurallar kanla yazılmıştır. Halihazırda mesleğine devam eden arkadaşlarıma ve tüm Türk Hava Yolları ailesine ise emniyetli uçuşlar diliyorum" dedi.

36 UÇAK VARKEN BAŞLADI 374 UÇAKLA VEDA ETTİ

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, filosunda 36 uçak varken THY'de görev yapmayan başlayan Ceyhan Yılmazcan'ın son uçuşuna ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak "Bulutların üzerinde geçen 48 yıl ve sonunda bir ayrılık hikayesi. Ceyhan Yılmazcan kaptanımız dün 374 uçağımıza ve 65 bin kişilik THY ailesine veda etti. Pilot koltuğundaki son uçuşunda kaptanımızın hüznü mutluluğuna karıştı. Tüm katkıların için teşekkürler kaptanım" ifadelerini kullandı.

SON UÇUŞA ÖZEL ANONS

Son uçuşunda yolculara da özel bir anons ile seslenen Yılmazcan "Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, Kaptan Pilotunuz Ceyhan Yılmazcan olarak şu an 48 yıllık pilotluk mesleğimin en anlamlı anonsunu gerçekleştiriyorum.

Bu uçuş ile birlikte gökyüzündeki serüvenimi tamamlayacak ve benim için bir tutku olan pilotluk mesleğine veda edeceğim. Bundan sonraki yaşantımda sevgili ailem ile daha çok zaman geçirecek, 48 yıl boyunca biriktirdiğim anılarımı torunlarıma anlatacağım. Sizlere ve Türk Hava Yolları ailesine uçuşlarınızda emniyetli inişler, yaşamlarınızda sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi.