Haberler Yaşam Haberleri 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davası ertelendi
Giriş Tarihi: 17.7.2023 09:17 Son Güncelleme: 17.7.2023 11:11

6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davası ertelendi

Türkiye’yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesiyle ilgili haklarında dava açılan baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli’nin yargılanmalarına bugün devam edildi. Önceki celse duruşma savcısının izinli olmasından dolayı ertelenen davada bugün mahkemenin karar vermesi beklenirken sanık Kadir İstekli’nin avukatının istifa etmesi sonucu mahkemenin yeni avukat tayin edilmesi için süre verilmesine karar vermesiyle ertelendi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davası ertelendi

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin iddialar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açılmıştı.

SAVCI MÜTALAASINDA CEZALANDIRILMALARINI İSTEMİŞTİ

Ülke gündemine oturan davanın 30 Ocak'ta görülen ilk duruşmasında mahkeme, yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar vermişti. 27 Şubat'ta görülen ikinci duruşmada da Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak sanıkların cezalandırılmasını istemişti. Son iki duruşmada ise mahkemede görevli savcının izinli olması ve yerine geçici savcının bakmasından dolayı dava ertelenmişti.

DAVA ERTELENDİ

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşması bugün görüldü. Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve eski eş Kadir İstekli'nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel'in tutuksuz yargılandığının davada bugün şok eden bir gelişme yaşandı. Tutuklu sanık Kadir İstekli'nin avukatı istifa etti. Mahkeme ise sanığa yeni bir avukat atanması için süre verilmesine karar vererek davayı erteledi.

SAVCI MÜTALAASINDA CEZALANDIRILMALARINI İSTEMİŞTİ

Ülke gündemine oturan davanın 30 Ocak'ta görülen ilk duruşmasında mahkeme, yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar vermişti. 27 Şubat'ta görülen ikinci duruşmada da Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak sanıkların cezalandırılmasını istemişti. Geçtiğimiz iki duruşmada ise mahkemede görevli savcının izinli olması ve yerine geçici savcının bakmasından dolayı dava ertelenmişti.

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6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davası ertelendi
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