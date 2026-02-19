63 milyar dolarlık dijital soygun: Platformların kirli oyunu bitmiyor! Sahte veri, sahte tıklama!

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık:

"BU BİR MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

Son küresel raporlard sahte tıklamalar ve bot kaynaklı etkileşimler nedeniyle yaklaşık 63 milyar dolarlık reklam harcamasının boşa gittiğini ortaya koyuyor. 63 milyar dolar birçok ülkenin yıllık bütçesiyle kıyaslanabilecek büyüklükte ve sorunun ekonomik boyutunu net biçimde ortaya koyuyor. Reklam yatırımları genellikle satış ve ciro artışı beklentisiyle yapılıyor. Kaybedilen her 1 lira yaklaşık üç liralık potansiyel ciro fırsatının da kaçırılmasına neden oluyor. Reklamveren hedef kitleye yönelik reklam yapayım diyor ve adresli reklamcılık yapıyor. Farkında olmadan bu bütçesinin bir kısmını gerçek müşteriye değil, otomatik yazılımlara harcamış oluyor. Evet size etkileşim oranları geliyor ama televizyondaki gibi gerçekten orada anlık bir şekilde reklamın yayınlanmadığını ya da kimin önüne çıktığını görmüyorsunuz. Bu anormal trafik hareketlerinin izlenmesi gerekiyor. Reklam dolandırıcılığı artık sadece teknik bir sorun değil aynı zamanda ekonomik bir suç, bir milli güvenlik sorunudur. Mücadele için; siber suçlarla mücadele daire başkanlığının güçlendirilmesi, ilgili şirketlerin de muhatap kılınarak, sorumlu tutularak caydırıcı cezalar verilmesi gerekiyor.

Reklam pazarına dijital kuşatma: Yabancı platformların reklam oyunu | Video