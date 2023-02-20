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Giriş Tarihi: 21.2.2023

700 yıllık tarihten geriye enkaz kaldı

İHA
700 yıllık tarihten geriye enkaz kaldı
Hatay Antakya Tokaçlı köyünde bulunan ve tarihi yaklaşık 700 yıllık olduğu tahmin edilen Meryem Ana Ortodoks Kilisesi depremde yıkıldı. Depremde yıkılan kilisenin çan kulesinin ayakta kaldığı görüldü. Kilisenin 2020'de restore edildiği öğrenildi. Meryem Ana Ortodoks Kilisesi Papazı Musa Papaz, "Yaklaşık 100 aile bu köyde yaşıyor. Kilisemiz 3 sene önce restore oldu ama maalesef deprem çok şiddetliydi ve kilise yıkıldı. Bazı evlerimiz yıkıldı ama Allah'a şükür bir can kaybımız yok. Dedelerimiz, karşıki dağlardan katırlar üzerinde taşları taşıyarak bu kiliseyi yapmışlar. Bazı değerli eşyalarımız enkazın altında duruyor. Kilisemiz tarihi eser sayıldığı için biz müdahale edemiyoruz" dedi.

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700 yıllık tarihten geriye enkaz kaldı
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