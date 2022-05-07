ABD vatandaşı olma hayaliyle dolandırılmıştı... TYP Genel Başkanı Deniz Çelik’in siyasi geçmişi ortaya çıktı

Türkiye Yaşam Partisi (TYP) Genel Başkanı Deniz Özçelik, geçtiğimiz günlerde emniyete başvurarak dolandırıldığı iddiasıyla şikâyetçi oldu. Özçelik ve kayınbiraderi Murat T., kendisini Birleşmiş Milletler (BM) diplomatı olarak tanıtan bir kişinin Amerika vatandaşlığı vaadine kanıp 8 bin 800 dolar kaptırdığını ileri sürdü.

Bir siyasi parti temsilcisinin ABD vatandaşlığına duyduğu ilgi şaşkınlık yaratırken Özçelik'in siyasi kariyerindeki hareketlilik de dikkat çekti. Türkiye siyasi partiler ve tabelacılar için en bereketli yıl 2020 oldu. 2020'de kurulan 27 parti arasında Türkiye Yaşam Partisi de yer buldu.