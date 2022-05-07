ABD vatandaşı olma hayaliyle dolandırılmıştı... TYP Genel Başkanı Deniz Çelik'in siyasi geçmişi ortaya çıktı! | Video

Dolandırıcı kurbanı olarak gündeme gelen Türkiye Yaşam Partisi (TYP) Genel Başkanı Deniz Özçelik'in, siyasi partiler için hareketli bir yıl olan 2020'de hareketli bir grafik çizdiği ortaya çıktı. 2018 seçimlerinde Ağrı'dan milletvekili aday adayı olduktan sonra Türkiye Birliği Partisi'nde İstanbul İl Başkanlığı, Doğru Yol Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı yaptıktan sonra mevcut partisi TYP'yi kurdu. Her fırsatta memlekete hizmet için uzun yıllardır siyaset ile haşır neşir olduğunu dile getiren Özçelik, kolay yoldan Amerika vatandaşlığı almak isterken dolandırıldığını iddia etmişti.

Türkiye Yaşam Partisi (TYP) Genel Başkanı Deniz Özçelik, geçtiğimiz günlerde emniyete başvurarak dolandırıldığı iddiasıyla şikâyetçi oldu. Özçelik ve kayınbiraderi Murat T., kendisini Birleşmiş Milletler (BM) diplomatı olarak tanıtan bir kişinin Amerika vatandaşlığı vaadine kanıp 8 bin 800 dolar kaptırdığını ileri sürdü.

Bir siyasi parti temsilcisinin ABD vatandaşlığına duyduğu ilgi şaşkınlık yaratırken Özçelik'in siyasi kariyerindeki hareketlilik de dikkat çekti. Türkiye siyasi partiler ve tabelacılar için en bereketli yıl 2020 oldu. 2020'de kurulan 27 parti arasında Türkiye Yaşam Partisi de yer buldu.

Deniz Özçelik'in genel başkanlığını yaptığı partinin resmi bir internet sitesi, parti tüzüğü veya kuruluş manifestosuna rastlanılmazken partinin yalnızca Ankara'da bir adresi bulunuyor. Öte yandan yerel kaynaklarda, Kocaeli'de il başkanlığı için tutulan binanın kirasının ödenmediği iddia edildi.

Parti genel başkanı olarak karşımıza çıkan Özçelik'in yerel kanallarda farklı tarihlerde yaptığı konuşmalar bulunuyor. 41 yaşındaki Özçelik, Ağrı Tutaklı olduğu, çeşitli siyasi partilerde, Savunma Bakanlığında ve Kara Kuvvetlerinde görev yaptığını ve gazi olduğunu belirtiyor.

Memleketi Ağrı'dan 2018 seçimlerinde milletvekili aday adayı olan Özçelik'in açıklamalarında tarihler değiştikçe unvanlarının da değiştiği görülüyor.

2 Şubat 2020 tarihinde Türk Birliği Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevine getirildiğini duyuran Özçelik, 24 Şubat'ta bu ünvanla oturuma katılıyor.

Bu programdan yalnızca 20 gün sonra aynı kanalda bu kez Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkan Yardımcısı olarak tanıtılıyor.

Özçelik buradaki açıklamasında, "Siyasi parti kurmak marifet değil ki, başkan olmak marifet değil ki... Önemli olan gerçekten vatan için, millet için, gelecek nesil için, İslam coğrafyası için bir şeyler yapmak. Parti kurmak basittir. Bugün 15-20 genel başkan yardımcısı bul, Anayasa Mahkemesine başvuruda bulun. Siyasi parti oluşumunu yapar mısın, yaparsın" ifadelerini kullanıyor. Bu açıklamadan 9 ay sonra ise mevcut partisi TYP'yi kurduğu anlaşılıyor.