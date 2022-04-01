Adem Dolapçı’nın mağdurları bitmiyor! 12 kişiden 33 milyonluk vurgun

Dolapçı'nın 12. mağduru emlak danışmanı Sultan Sarıkaya (42) oldu. Sarıkaya, "Adem Dolapçı, 'çiftlik yapacağım' diyerek ortağım ve beni 2 milyon lira dolandırdı. Şikayetçi olduk" dedi. Dolapçı'nın 12 kişiyi toplamda 33 milyon 302 bin lira dolandırdığı öne sürüldü.
42 yaşındaki emlak danışmanı Sultan Sarıkaya, "Resmi işlemler ortağım adına yapıldı. O dönemde emlak danışmanlığı yapıyordum. Ortağım organizasyon firması vardı.
Satışı gerçekleştirildi. Güven duygusu oluştu. Daha sonra yeni bir çiftlik daha yapılacaktı. Ortağım parça parça 2 milyon liranın üzerinde para gönderdi. Ancak bu sefer ortada bir faaliyet olmadı.
Şirketlerinden parayı ödediğimize dair 650 bin iki tane, 20 bin lira bir tane çek verdiler. Çekler karşılıksız çıktı. Çiftlik yapmadılar. Şikayetçi olduk. Dava devam ediyor.
Üzerlerinde bir şey olmadığı için tahsil edemedik. Benim cüzzi miktar var ama ortağımın daha fazla alacağı var" diye konuştu.