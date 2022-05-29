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Giriş Tarihi: 30.5.2022

‘Affet bizi annem seni bulamadık’

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
‘Affet bizi annem seni bulamadık’

SABAH’ın 21 yıl sonra sır perdesini araladığı cinayet kurbanı Ayşe Kavak’ın oğlu, “Annemi rüyamda kuyuda görüyordum. Dağlardaki 300 kuyuyu aradım. Ama o kuyuyu bilmiyordum” dedi

Kayseri'de kiralık ev aramak için evden ayrılan Ayşe Kavak'ın cesedi, 21 yıl sonra bir kuyuda bulundu. Yılanlı Dağ bölgesinde, yıllardır dilden dile dolaşan "Kuyuda bir ceset varmış" söylentisinden yola çıkan SABAH muhabirinin 3 gün süren çalışmaları sonucu cesedine ulaşılan talihsiz kadının çocuklarından, emekli polis Uğur Kavak, SABAH muhabiriyle birlikte annesine 21 yıl mezar olan kuyuya gitti.



'SABAH'A ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ'
SABAH'a konuşan Uğur Kavak, "Defalarca rüyama girdi. Bana bir kuyunun içinden elini uzatıp, 'Beni kurtarın' diyordu. O rüyalardan sonra, Kayseri'de dağlardaki yaklaşık 300 kuyuyu tek tek gezip içlerine baktım. Hatta ağzı açık olan kuyuları 'insan ya da hayvan düşmesin' diye kapattım. Hatta Yılanlı Dağ'da da onlarca kuyuya baktım. Ama bu bölgede kuyu olduğunu bilmiyordum. Annem 21 yıl boyunca bu kuyuda mı yatmış. Bizi affet annem, seni bulamadık. Belli ki azap çektirilerek can vermişsin. Yıllarca bu kuyuda kurtarılmayı beklemişsin. İnşallah burada çektiğin acılar günahlarına kefaret olur. Yıllarca aradığımız annemden 21 yıl tek bir iz bile bulamadık. SABAH muhabiri ise bir söylentiden yola çıkıp annemi bulmuş. Burada büyük bir gazetecilik başarısından ziyade büyük bir insanlık örneği sergilemiş. SABAH gazetesine artık çok şey borçluyuz. Annemizi bulan muhabire, onun yöneticilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Siz bize annemizi verdiniz. İnşallah katil yada katiller biran önce yakalanıp adalet önünde hesap verir" dedi.

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‘Affet bizi annem seni bulamadık’
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