Afyonkarahisar’da 5 öğrencinin can verdiği servis kazasında flaş gelişme!

"SERVİS KAPISI İPLE BAĞLANIYORMUŞ"

Öte yandan, okul servisi kazasında hayatını kaybeden İsmail ve Nisa'nın halası Kadriye Tek, servisin aşırı hızlı olduğu için kazanın yaşandığını iddia ederek, "Yandık, çoluğumuz çocuğumuz hep gitti. Servisin kapısı iple bağlanıyormuş" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika: Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazayla ilgili korkunç iddia