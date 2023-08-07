Alanya’da ASAT’ı basan vatandaşın avukatından flaş açıklama

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 34 gündür evinde içme suyu olmadığını iddia ederek Antalya Büyükşehir Belediyesinin Alanya'daki ASAT Hizmet Birimi'ni basan ve "O müdür buraya gelecek" diyen Barış Bütün 'ün avukatı Mehmet Değirmenci basın açıklaması yaptı. Değirmenci'nin açıklaması aynen şöyle:





"04.08. 2023 tarihinde meydana gelen hadise sonrasında müvekkilim Barış Bütün hakkında sistematik bir şekilde itibarsızlaştırmaya yönelik algı operasyonları yapılmaktadır. Halk ve medya karşısında tepki alan ASAT kurumu müvekkilin mağduriyetini giderip özür dilemeleri gerekirken, ASAT Alanya Müdürü Ümit Demirel basına kendilerinden kaynaklı bir problem olmadığı, müvekkilin herhangi bir su sıkıntısı çekmediği gibi açıklamalarda bulunmuştur. Toplum nezdinde karşılığı olmayan iddialar ile bulunduğu kurum ve kendisi adına talihsiz açıklamalarda bulunarak müvekkili zan altında bırakmaya çalışmıştır. Müvekkilim Barış Bütün 'ün su problemi olmadığı, ana bina giriş kapısındaki vanasının kapalı olduğu gibi asılsız iddialar basına servis edilmiştir. Bununla kalmayıp daha da ileri gidilerek belli başlı kişilerce yerel seçimler öncesi mevcut belediyeye karşı bir siyasi mizansen sergilediği, müvekkilin belli bir zümrenin kuklası olarak gösterilmeye çalışıldığı görülmüştür. Tüm bu itibarsızlaştırma çalışmalarının karşılığında açıklama yapma zorunluluğumuz doğmuştur. Müvekkili toplum nazarında itibarsızlaştırmaya yönelik söylemlerde bulunan şahıslar hakkında yasal süreç başlatılacaktır.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT binasını bastı: "34 gündür suyum yok!" | Video