Ali Dayı, Erdoğan sevgisini SABAH’a anlattı: 2023’ü de kazanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını 20 yıldır göğüs cebinde sakladığını söyleyen 77 yaşındaki Ali Paşa Karadağ SABAH'a konuştu.
FOTOĞRAFI VERİNCE MUTLU OLDU
"Ben AK Partiliyim, hiç olmazsa Cumhurbaşkanımızı bir ziyaret edeyim, göreyim. Onun bende bir gençlik fotoğrafı vardı. O fotoğraf yirmi sendedir, kalbimde cüzdanımda duruyor. Hiç çıkarmadım. Allah da bize fırsat verdi.
Orada da söyledim 1946 doğumluyum. Cumhurbaşkanına da tekmil verdim. Fotoğrafı çıkarttım. 20 yıldır bu fotoğrafı kalbimde taşıyordum. Şimdi bunu size takdim ediyorum. Fotoğrafı aldı. Fotoğrafı verince mutlu oldu.
77 yaşında 20 yıldır bu fotoğrafı saklıyorum. Gençlik fotoğrafıydı. Teşekkür etti. Bir daha görüşmek üzere kalın sağlıcakla dedim. Buralara geldiği zaman yine görüşeceğim.
2023 SEÇİMLERİNİ DE KAZANACAKTIR
"Biz bir insanı sevdi mi tam severiz. Erdoğan'ı çok seviyoruz. Recep Tayyip Erdoğan zaten 2023'te de kazanacaktır. İnşallah yine de Cumhurbaşkanı olacaktır. Dünya yanıyor, bir Türkiye yanmıyor. Ukrayna ile Rusya, Erdoğan olmasa o tahıllar buraya gelmezdi."