Ali Dayı, Erdoğan sevgisini SABAH’a anlattı: 2023’ü de kazanacak

FOTOĞRAFI VERİNCE MUTLU OLDU

"Ben AK Partiliyim, hiç olmazsa Cumhurbaşkanımızı bir ziyaret edeyim, göreyim. Onun bende bir gençlik fotoğrafı vardı. O fotoğraf yirmi sendedir, kalbimde cüzdanımda duruyor. Hiç çıkarmadım. Allah da bize fırsat verdi.