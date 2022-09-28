Ankara’da dev sahte içki operasyonu! Patroniçe hepsini eğlence mekanlarına satıyormuş

EŞİ CEZAEVİNE GİRDİ İŞLERİN BAŞINA GEÇTİ

Kaçakçılık ekipleri suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda örgüt lideri S.Ü.'nün "Silahla Tehdit ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlarından, "Toplamalı Ceza Kararı" ile tutuklanarak cezaevine konulmasından sonra örgüt liderliğini eşi F.Ü.'ye devredip suç faaliyetlerini devam ettirdiği ortaya çıktı. Suç faaliyetlerini ise örgüt ile bağlantılı olan ve örgüt adına suç işleyen A.S.A, M.A, T.A, H.Ü, İ.G ve M.Ö, isimli şüphelilerle ile birlikte yaptığı tespit edildi.