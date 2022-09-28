Video Yaşam Ankara'da dev sahte içki operasyonu! Patroniçe hepsini eğlence mekanlarına satıyormuş | Video
Ankara'da dev sahte içki operasyonu! Patroniçe hepsini eğlence mekanlarına satıyormuş | Video

Ankara'da dev sahte içki operasyonu! Patroniçe hepsini eğlence mekanlarına satıyormuş | Video

28.09.2022 | 11:47

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Ankara’da merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretimi yapılan sahte alkollü içkilerin pet şişelere dolumu yaparak gazino, pavyon gibi eğlence yerlerine suç örgütü tarafından satışının yapıldığı ortaya çıktı. Suç örgütü liderinin farklı suçtan cezaevine girmesinin ardından işlerin başına eşini geçirdiği ortaya çıktı.

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Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara genelinde kaçak alkollü içki satışı yapan örgüt liderliğini S.Ü.isimli kişinin yaptığı suç örgütüne yönelik 8 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takibe aldı. Kaçakçılık ekipleri, yurda kaçak yollardan giriş yapıldığı değerlendirilen metil alkol, etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan diğer imalat malzemeleriyle, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde alkollü içki imalatı yapıldığı belirledi.

Üretimi yapılan bu alkollü içkilerin pet şişelere dolumu yapılarak gazino, pavyon gibi eğlence yerlerine açık şekilde sunumu yapılarak satışının yapıldığı tespit edildi. Alkollü içkilerin boş içki şişelerine dolumu yapılarak kapak ve sahte TAPDK bandrol yapıştırılmak sureti ile Ulus ve Çankaya ilçelerinde faaliyet gösteren bar, pavyon ve eğlence mekanlarına toptan satış yapıldığı belirlendi.

EŞİ CEZAEVİNE GİRDİ, İŞLERİN BAŞINA GEÇTİ

Kaçakçılık ekipleri suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda örgüt lideri S.Ü.'nün "Silahla Tehdit ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlarından, "Toplamalı Ceza Kararı" ile tutuklanarak cezaevine konulmasından sonra örgüt liderliğini eşi F.Ü.'ye devredip suç faaliyetlerini devam ettirdiği ortaya çıktı. Suç faaliyetlerini ise örgüt ile bağlantılı olan ve örgüt adına suç işleyen A.S.A, M.A, T.A, H.Ü, İ.G ve M.Ö, isimli şüphelilerle ile birlikte yaptığı tespit edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNE DARBE

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında Ankara merkezli 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı yapılan operasyonla örgüt lideri F.Ü. ile birlikte örgüt adına çalışan A.S.A., M.A., T.A., H.Ü., İ.G. ve M.Ö.'yü gözaltına aldı. Operasyonda; piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan bin 118 şişe sahte alkollü içki, 900 litre etil alkol, 2 bin 59 adet alkollü içki yapımında kullanılan ürün ve 500 adet sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi.

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