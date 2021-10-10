Aracıyla önünü kestiği otomobilin sürücüsüne kurşun yağdırdı! O anlar kameraya yansıdı

POLİS, KAMERADAN TESPİT ETTİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede olayı gerçekleştiren saldırganın önce eşkalini daha sonra da ismini belirledi.