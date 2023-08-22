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Giriş Tarihi: 22.8.2023

Arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu

Arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu
Üsküdar'da bir metrobüsün arızalanması nedeniyle metrobüs hattında trafik yoğunluğu oluştu. Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme istikametine seyreden metrobüs, Altunizade durağında henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı. Yolcular araçtan inerken, arıza nedeniyle metrobüs yolunda araç kuyruğu oluştu. Araç arızası nedeniyle bir süre metrobüs trafiği tek şeritten kontrollü sağlandı. İhbar üzerine bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol yardım aracı sevk edildi. Bu arada M1A numaralı, Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunda dün akşam yangın paniği yaşandı. Esenler Otogar İstasyonu'na geldiğinde metronun vagonlarından birinden dumanlar yükseldi. O anları bir vatandaş cep telefonuyla kaydedip "Metro yanıyor ya, cayır cayır yanıyor. şuranın haline bak rezillik" yorumuyla sosyal medyada paylaştı.

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Arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu
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