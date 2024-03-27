Artvin-Erzurum kara yolunun 12. kilometresinde TRT Haber Artvin Muhabiri Fatih Tüysüz'ün kullandığı otomobil, yol kenarındaki işaret levhasına çarptı. Kazada sürücü ve beraberindeki Çoruh Postası Gazetesi imtiyaz sahibi Tolga Gül yaralandı.

TOLGA GÜL (ÖLEN)

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Eski Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı da olan Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Tüysüz'ün tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.

Artvin'de gazetecilerin bulunduğu araç kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

TRT HABER ARTVİN MUHABİRİ FATİH TÜYSÜZ (YARALI)

Öte yandan Vali Cengiz Ünsal, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, hastaneye gelerek Gül'ün ailesine taziyede bulundu, Tüysüz'ün ailesine ise geçmiş olsun dileklerini iletti.