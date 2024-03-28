Video Haber Artvin'de gazetecilerin bulunduğu araç kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Artvin'de gazetecilerin bulunduğu araç kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Artvin'de gazetecilerin bulunduğu araç kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

28.03.2024 | 00:40

Artvin'de meydana gelen trafik kazasında bir gazeteci öldü, bir gazeteci de ağır yaralandı.

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