Artvin’de hatalı sollama faciaya davetiye çıkardı: TIR ile otomobil kafa kafaya...

Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, iki sürücünün de ani fren yaparak muhtemel bir facianın önüne geçtiği görülüyor. Olayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Aşkın Göktürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün muhtemel ciddi bir kazadan Allah'a şükür en küçük bir zarar görmeden kurtuldum. Yer: Artvin-Hopa yolu, jandarma kontrol noktası. Artvin yollarında TIR kaynaklı tehlikeler son zamanlarda artmaya başladı maalesef" ifadelerine yer verdi.