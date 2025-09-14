Video Yaşam Tırın hatalı sollaması faciaya davetiye çıkardı | Video
Tırın hatalı sollaması faciaya davetiye çıkardı | Video

Tırın hatalı sollaması faciaya davetiye çıkardı | Video

14.09.2025 | 10:43

Artvin-Hopa karayolunda hatalı sollama yapan bir tır, kazaya ramak kala durabildi. Karşı yönden gelen otomobil, tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay, Borçka ile Hopa arasında bulunan jandarma kontrol noktasına yakın bir virajda meydana geldi. Hopa istikametinden Artvin yönüne giden bir tır, sollama yaptığı esnada karşı yönden gelen Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim görevlisi Aşkın Göktürk'ün kullandığı otomobille burun buruna geldi.

Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, iki sürücünün de ani fren yaparak olası bir facianın önüne geçtiği görülüyor. Olayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Aşkın Göktürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün olası ciddi bir kazadan Allah'a şükür en küçük bir zarar görmeden kurtuldum. Yer: Artvin-Hopa yolu, jandarma kontrol noktası. Artvin yollarında tır kaynaklı tehlikeler son zamanlarda artmaya başladı maalesef" ifadelerine yer verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tırın hatalı sollaması faciaya davetiye çıkardı | Video 00:38
Tırın hatalı sollaması faciaya davetiye çıkardı | Video 14.09.2025 | 10:43
Erzincan’da başıboş sokak köpekleri 6 kuzuyu telef etti | Video 02:40
Erzincan’da başıboş sokak köpekleri 6 kuzuyu telef etti | Video 14.09.2025 | 09:34
Değer biçilemiyor! Kur’an-ı Kerim’in 604 sayfası tespihe nakşedildi | Video 05:47
Değer biçilemiyor! Kur'an-ı Kerim'in 604 sayfası tespihe nakşedildi | Video 14.09.2025 | 09:28
Genç kız çatıya çıktı, kurtarmak isteyenlerle birlikte mahsur kaldı | Video 03:09
Genç kız çatıya çıktı, kurtarmak isteyenlerle birlikte mahsur kaldı | Video 14.09.2025 | 09:24
Baba ile 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu | Video 00:22
Baba ile 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu | Video 14.09.2025 | 09:18
Burdur’da 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 01:49
Burdur’da 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 14.09.2025 | 08:41
Mersin’deki otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belirlendi | Video 02:31
Mersin'deki otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belirlendi | Video 13.09.2025 | 16:37
SON DAKİKA: Mersin’de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü ve kamyon çarpıştı! 3 ölü, 7 yaralı 00:48
SON DAKİKA: Mersin'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü ve kamyon çarpıştı! 3 ölü, 7 yaralı 13.09.2025 | 14:46
Antalya’da vahşet! Eski eşini eşarpla boğan caninin ifadesi kan dondurdu: Eski konuları açtı, kendimi kaybettim | Video 09:07
Antalya'da vahşet! Eski eşini eşarpla boğan caninin ifadesi kan dondurdu: "Eski konuları açtı, kendimi kaybettim" | Video 13.09.2025 | 14:45
Üsküdar’da sürücünün trafikte yol verme kavgasında biber gazı sıktığı anlar kamerada | Video 00:41
Üsküdar’da sürücünün trafikte yol verme kavgasında biber gazı sıktığı anlar kamerada | Video 13.09.2025 | 14:36
Kuşadası’nda 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs JASAT’ın operasyonuyla yakalandı | Video 00:36
Kuşadası’nda 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs JASAT’ın operasyonuyla yakalandı | Video 13.09.2025 | 14:35
İstanbul’da bir hafta içinde 3 soygun yapan kar maskeli şüpheliler kamerada: 5 gözaltı | Video 01:58
İstanbul’da bir hafta içinde 3 soygun yapan kar maskeli şüpheliler kamerada: 5 gözaltı | Video 13.09.2025 | 14:34
BLOK3 konserinde skandal olay! Birini çatıdan attılar, birini darp ettiler! İşte o anlar... | Video 00:47
BLOK3 konserinde skandal olay! Birini çatıdan attılar, birini darp ettiler! İşte o anlar... | Video 13.09.2025 | 11:49
’Sigorta yapma’ vaadiyle 65 kişiyi 3 milyon TL dolandırdılar | Video 00:41
'Sigorta yapma' vaadiyle 65 kişiyi 3 milyon TL dolandırdılar | Video 13.09.2025 | 11:09
SON DAKİKA: Ümraniye’de İETT otobüsü alev alev yandı | Video 04:21
SON DAKİKA: Ümraniye’de İETT otobüsü alev alev yandı | Video 13.09.2025 | 09:51
Dağ yolunda sürücüyle karşılaşan ayının panik anları kamerada | Video 00:24
Dağ yolunda sürücüyle karşılaşan ayının panik anları kamerada | Video 13.09.2025 | 10:30
Bursa’da 19 yıl hapis cezasıyla aranan firari suçlu trafikte yakalandı | Video 00:42
Bursa’da 19 yıl hapis cezasıyla aranan firari suçlu trafikte yakalandı | Video 13.09.2025 | 10:30
Denizde yüzdüğü esnada beyin kanaması geçiren vatandaşı deniz polisi kurtardı | Video 00:44
Denizde yüzdüğü esnada beyin kanaması geçiren vatandaşı deniz polisi kurtardı | Video 13.09.2025 | 09:51
Spor salonunun kurşunlanması olayında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:57
Spor salonunun kurşunlanması olayında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 12.09.2025 | 16:21
Osmaniye’de terör örgütlerine yönelik operasyon: 2 tutuklama | Video 00:38
Osmaniye’de terör örgütlerine yönelik operasyon: 2 tutuklama | Video 12.09.2025 | 14:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY