Arzu Yiğit’in organları 3 hastaya can oldu! Rahat uyu annem

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan Arzu Yiğit, 29 Aralık'ta fenalaşarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Yiğit, entübe edildi. Ancak önceki gece beyin ölümü gerçekleşti.
Ailesi, doktorların da önerisiyle organlarını bağışlama kararı aldı. 45 yaşındaki Yiğit'in kalbi Ankara Şehir Hastanesinde, böbrekleri İstanbul Çapa Tıp Fakültesinde, karaciğeri ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ bağışı bekleyen 3 hastaya nakil için ulaştırıldı.
KALBİ BAŞKASINDA ATIYOR
Annesinin başka bir bedende yaşadığını söyleyen Çiğdem Avcı, "Biz aslında önce geri durduk, organlarını vermek istemedik. Hatta ben 'Organları' denince fenalaşmışım. Ondan sonra büyüklerimiz dediler ki, 'Anneniz ne isterdi? Kendinizi onun yerine koyun da düşünün. Anneniz ne yapmak isterdi?' Benim annem organlarını vermek isterdi.
Umut olmak isterdi. Doğru olanı odur diye düşündük ve organlarını bağışladık. Annem şimdi rahat uyusun. Onun canı başka bir bedende. Belki biz görmüyoruz ama en azından annem yaşıyor. Kalbi başkasında atıyor. Böbreği başkasında çalışıyor" dedi.
Arzu Yiğit'in kız kardeşi Derya Yiğit ise "O hastalar her nefes aldığında ablama 'Allah razı olsun' diyecek ve ablam da rahat olacak. İnsan üzüntüyle düşünemiyor ama organ bağışı ile birine umut olmak çok önemli bir şey" diye konuştu.