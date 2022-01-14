Arzu Yiğit’in organları 3 hastaya can oldu! Rahat uyu annem





KALBİ BAŞKASINDA ATIYOR

Annesinin başka bir bedende yaşadığını söyleyen Çiğdem Avcı, "Biz aslında önce geri durduk, organlarını vermek istemedik. Hatta ben 'Organları' denince fenalaşmışım. Ondan sonra büyüklerimiz dediler ki, 'Anneniz ne isterdi? Kendinizi onun yerine koyun da düşünün. Anneniz ne yapmak isterdi?' Benim annem organlarını vermek isterdi.