Asgari ücret zammı şekilleniyor! Gözler Aralık’taki komisyon toplantılarında: Ocak ayı 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Her yıl Aralık ayındaki tespit komisyonu toplantılarıyla kararlaştırılan zam oranı, 2022 yılında ilk kez ikinci bir zamla çok konuşulmuştu. Asgari ücret zammı gerek işçi gerekse işverenler tarafından oldukça yakından takip edilen konuların başında geliyor. 2023 yılına yaklaşılırken vatandaşı enflasyona ezdirmeme politikasıyla ilerleyen hükümet peş peşe yeni mesajlar da verdi. Peki, 2023 Ocak ayı Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri.
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: SIRAYLA GELİYOR!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı özel canlı yayında "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak." dedi.
Başkan Erdoğan, "Buralardaki ücret politikası da ne durumdaysa bunları da açıklayacağız. Bunlardan en önemlisi asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, "Bu çalışmayla birlikte gerek sözleşmeliler gerek EYT, yani biz 2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız." mesajını verdi.
ASGARİ ÜCRET ZAM HESAPLARI MASADA YERİNİ ALDI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı asgari ücret zammı açıklamalarında enflasyona dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret zammının daha önce görülmemiş bir şekilde yapılacağını dile getirmişti.
Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili bir açıklama daha geldi. İşte 'asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna ipucu verecek o açıklama...
ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Konuya ilişkin yeni bir açıklama daha yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammının enflasyondaki tahribatı ortadan kaldıracağını söyledi.
Bakan Bilgin, "Aralık ayında yapacağımız zam ile enflasyonun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız. En kapsamlı müdahaleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.
BAKAN BİLGİN'DEN ENFLASYON VURGUSU!
Sosyal devlet olarak yüksek enflasyon kaynaklı ekonomik maliyetin, çalışanlar ve emekçiler üzerindeki yansımasını engellemek mecburiyetinde olduklarını dile getiren Bilgin daha önce şu açıklamayı yapmıştı:
"Bizim uyguladığımız sosyal politikaların esasında da bu var. Hem özel sektör ve kamudaki toplu sözleşme süreçlerine bakış açımız bu, hem de asgari ücretle gelir transferi yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl aralık sonunda yaptığımız tarihi asgari ücret artışıyla yüzde 50 artış yapıldı."
"Daha önemli olan da asgari ücrete kadar olan tüm ücretlerden verginin kaldırılmasıdır. Temmuzda da zam yaptık. Yeterli mi bu, enflasyon karşısında yetersiz. Onun için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında yeniden toplanacak, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız."
FARKLI BİR HAZIRLIK VAR!
"Asgari ücret konusunda beklentilerle ilgili farklı rakamlar konuşuluyor. Bu konuyla ilgili siz neler söylersiniz?" sorusuna Başkan Erdoğan'ın açıklaması şöyle oldu:
"Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin."
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı boyunca görüşmelerini sürdürecek. Ortaya çıkan rakam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.
Başkan Erdoğan'ın kararını vererek Aralık ayı sonunda, asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor.
"TELAFİ SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRECEĞİZ!"
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada enflasyonla mücadele ve refah seviyesi hakkında şu açıklamalarda bulundu:
Turizmde 50 milyon turiste doğru giden bereketli bir sezon geçiriyoruz. Bunu daha da ileri taşıyacak hazırlıklar içerisindeyiz. Bütçe açığımızı küresel salgın ve savaş şartlarına rağmen yüzde 3.5'un altında tutabileceğimiz anlaşılıyor. Yükselen enflasyon nedeniyle vatandaşımızın kaybolan refah seviyesini telafi etmekte kararlıyız. Aralık ayında yeni adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz. Bütçemizde fedakarlık yapabilecek kaynağı ayırdık.
TEMMUZ ZAMMI ASGARİ ÜCRETİ 5 BİN 500 TL'YE YÜKSELTTİ!
Asgari ücret Temmuz zammı sonrası brüt 6.471 TL net olarak ise 5.500 TL'ye yükseldi Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için aralık ayında yeniden toplanacak.
OCAKTA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Konuyla ilgili enflasyon oranları önemli rol oynayacak. 6 aylık enflasyon verisinde ilk 3 ay geride kaldı. Yakın zamanda kasım ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor.
Şimdiye kadar açıklanan oranlarla yüzde 7,05 oranı ortaya çıktı. 6 aylık veri kesinleştiğinde hesaplar ortaya çıkacak. Ancak ocak zammı ile emekli, memur maaşları ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde artış göstermesi bekleniyor.