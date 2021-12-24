Asılsız ihbar yapan şimdi yandı





ASILSIZ İHBARA 3 YIL HAPİS CEZASI

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) asılsız ihbarı kapsayan 271. Maddesi'nde şu ifadeler yer alıyor: "İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye üç yıla kadar hapis cezası verilir."