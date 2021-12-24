Asılsız ihbar yapan şimdi yandı

8 Ağustos 2015 günü muhtarlık önündeki parkta şüpheli paket olduğu ihbarı alan polis ekipleri hemen olay yerine giderek çevrede güvenlik önlemi aldı. Alınan önlemin ardından bomba imha uzmanı, paketi incelemeye aldı.
Pakete bomba süsü verildiği, içerisinde patlayıcı madde olmadığını anlaşıldı. Polis paketin İ.Ç. ve S.Y. tarafından şaka amaçlı hazırlandığı ortaya çıkardı. Polis ekiplerini uzun süre oyalayan iki kafadar polis ekiplerince gözaltına alındı.
Cumhuriyet Savcısı, asılsız ihbarda bulunan iki şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Halk arasında korku ve panik yaşatmak amacıyla tehdit' suçundan hâkim karşısına çıkan iki sanık, beraat etti.
Cumhuriyet Savcısı'nın temyiz müracaatı üzerine devreye giren Yargıtay 8. Ceza Dairesi şaka için bomba süsü verilmiş paket hazırlayan gençlere verilen beraat kararının yasaya aykırı olduğu vurgulandı. Kararda Türk Ceza Kanunu'nun 271. maddesinde düzenlenen suçun gözetilmediği belirtildi. Mahkeme kararı oy birliği ile bozuldu.
ASILSIZ İHBARA 3 YIL HAPİS CEZASI
Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) asılsız ihbarı kapsayan 271. Maddesi'nde şu ifadeler yer alıyor: "İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye üç yıla kadar hapis cezası verilir."