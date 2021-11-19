Türkiye'de koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için hedeflenen aşılanma oranına ulaşılması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları, farkındalık çalışmaları yürütüyor. Geçen gün çarpıcı bir kamu spotu ile aşıya dikkat çeken Adıyaman Valiliği, şimdi de aşı olmayan bir vatandaşın ölmesi üzerine evindeki üzüntüyü sergileyen yeni bir kamu spotu yayınladı.

Adıyaman Valiliğinden kamu spotu "Aşınızı olun sevenlerinizi üzmeyin" | Video

Adıyaman Valiliği koordinesinde Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından vatandaşların koronavirüs aşısı yaptırmalarını sağlamak üzere yeni bir kamu spotu videosu çekildi. Videoda senaryo gereği aşı olmayı reddettiği için ölen bir vatandaşın evindeki taziyeden hareketle "Aşı olun" mesajı verildi. Bir vatandaşın öldükten sonra evinde yükselen ağıt sesleri, taziye gelenler ve helva ikramı sergilenerek aşıya bir kez daha dikkat çekildi.