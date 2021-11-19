Haberler Yaşam Haberleri "Aşınızı olun sevenlerinizi üzmeyin"
Giriş Tarihi: 19.11.2021 15:54 Son Güncelleme: 19.11.2021 16:07

"Aşınızı olun sevenlerinizi üzmeyin"

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Aşınızı olun sevenlerinizi üzmeyin

Adıyaman Valiliği kamu spotu ile aşıya dikkat çekiyor.

Türkiye'de koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için hedeflenen aşılanma oranına ulaşılması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları, farkındalık çalışmaları yürütüyor. Geçen gün çarpıcı bir kamu spotu ile aşıya dikkat çeken Adıyaman Valiliği, şimdi de aşı olmayan bir vatandaşın ölmesi üzerine evindeki üzüntüyü sergileyen yeni bir kamu spotu yayınladı.

Adıyaman Valiliğinden kamu spotu "Aşınızı olun sevenlerinizi üzmeyin" | Video

Adıyaman Valiliği koordinesinde Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından vatandaşların koronavirüs aşısı yaptırmalarını sağlamak üzere yeni bir kamu spotu videosu çekildi. Videoda senaryo gereği aşı olmayı reddettiği için ölen bir vatandaşın evindeki taziyeden hareketle "Aşı olun" mesajı verildi. Bir vatandaşın öldükten sonra evinde yükselen ağıt sesleri, taziye gelenler ve helva ikramı sergilenerek aşıya bir kez daha dikkat çekildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'de Pereira'nın prensinin bileti kesildi! 5 aylık macera sona erecek...
SON DAKİKA: TOKİ'den 18 ilde ucuz konut hamlesi! İşte il il taksitli konut fiyatları
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de yıllardır beklenen golcü İtalya'dan geliyor! Devre arası Alexis Sanchez imzaya...
İşte küfürbaz Lütfü Türkkan'ın akılalmaz dolandırıcılığı: Ünlü işadamı SABAH'a konuştu
SON DAKİKA: Kredi faiz oranları düştü! Kamu bankaları Merkez Bankası faiz kararı sonrası düğmeye bastı
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 8 derece düşecek
Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 2 kişi hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Yunan basını duyurdu Fenerbahçe devre arasında yılın takasını yapıyor! Pelkas’ın yerine…
SON DAKİKA | Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte altın için kritik teknik seviyeler
ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: "Bu harika bir fırsat..."
ARKADAŞINA GÖNDER
"Aşınızı olun sevenlerinizi üzmeyin"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA